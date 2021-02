CAPITAL| Vereador Dr. Sandro palestra sobre Covid-19 para associados do Lions Clube Campo Grande

Os associados do Lions Clube Campo Grande Centro em parceria com a União dos Veteranos da Marinha do Brasil no Estado de Mato Grosso do Sul - UVEMB-MS receberam, na noite de terça-feira (3/2), o vereador Dr. Sandro para ministrar palestra sobre a Covid-19.





O Vereador de Campo Grande, que também é Médico Pediatra, Nutrólogo, Toxicologista e Major do Exército Brasileiro, esclareceu dúvidas acerca da doença e contribuiu com informações de cuidados para a saúde de todos os associados presentes.





Um dos temas abordados por Dr. Sandro foram os erros estratégicos que colaboraram com o agravamento da doença no Brasil. “O primeiro erro estratégico foi o “fique em casa, só vá ao hospital se sentir falta de ar”, frase dita repetidamente pelo Ministério da Saúde, que piorou o estado de saúde de muitas pessoas. O segundo erro estratégico grave, demonizaram uma medicação segura, a Hidroxicloroquina e Ivermectina. Estou há 18 anos no CIVITOX (Centro Integrado de Vigilância Toxicológica) e nunca vi intoxicação por “cloroquina”, afirmou.





A Hidroxicloroquina e Ivermectina são medicamentos que fazem parte do tratamento precoce no combate à Covid-19, defendido por Dr. Sandro. “Mais de 2 mil pessoas fizeram o tratamento precoce comigo e nenhuma delas desenvolveram a doença de forma grave”, salientou.





A palestra foi realizada a pedido do presidente do Lions Clube Campo Grande Centro e da UVEMB-MS, Marco Antônio Marracini e do vice-presidente, Vanderlei Freitas.





Por: Beatriz de Almeida