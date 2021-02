CAPITAL| Vereador Dr. Sandro celebra conquista do Projeto Coruja

Grande incentivador da prática esportiva, o vereador Dr. Sandro esteve, na noite de quarta-feira (25/2), celebrando mais uma conquista do Projeto Coruja com a inauguração de obras e o lançamento do calendário esportivo da Capital.





O Centro de Treinamento Coruja de Esportes de Areia - integrar e transformar tem 4 anos, foi idealizado pelo Professor Celso de Oliveira e atende ao mês cerca de 2.600 pessoas, de todas as faixas etárias.





São oferecidas 14 modalidades esportivas aos moradores da região, como futebol, Muay Thai, ritmos, corrida, futevôlei, funcional, empreendedorismo, vôlei de areia, futevôlei, beach tennis, basquete, entre outros.





Com a união do Prefeito Marquinhos Trad, Secretário da SISEP, Rudi Fiorese, Diretor-presidente da AGETEC, Paulo Cardoso e o Diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o Projeto Coruja recebeu durante a inauguração, academia ao ar livre intergeracional, campo de futebol, pista de caminhada, Wi-Fi grátis, iluminação: complexo esportivo e Rua José Francelino Gomes.





Em seu pronunciamento, professor Celso se diz lisonjeado por receber o maior direcional do esporte. “Somos a grande Los Angeles e tentamos reproduzir, em parceria com a Funesp, o incentivo e fomento ao esporte. Agradeço a participação dos professores, agentes comunitários de saúde e comunidade que participam e auxiliam no crescimento do projeto.





Encantado com o Projeto Coruja, o vereador Dr. Sandro elogiou os responsáveis pela maneira que conduzem o local. “É de brilhar os olhos! Quando estive no projeto, durante a campanha, conheci o professor Celso e fiquei encantado com a maneira que eles conduzem, mostrando que é possível fazer uma união, uma parceria entre o público, privado e comunitário. Parabéns a todos e que a gente consiga multiplicar mais iniciativas como essas em outros bairros de Campo Grande”, disse.

Por: Beatriz de Almeida