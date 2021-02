CAPITAL| Presidente da Câmara recebe o Defensor público-geral em visita institucional

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu na manhã de quarta-feira (3), no gabinete da presidência da Casa de Leis, a visita do defensor público-geral, Fabio Rogério Rombi da Silva, que realizou uma visita institucional ao novo presidente. Carlão afirmou seu desejo de ampliar a boa relação entre as instituições.





“A Câmara Municipal e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul têm por função o atendimento das demandas da população. Por isso a proximidade entre as instituições é benéfica a todos”, disse Carlão.





Já o defensor-geral reforçou o papel constitucional da Defensoria Pública e colocou a instituição à disposição para auxiliar a Casa de Leis em benefício da população campo-grandense.





“Estamos à disposição para continuar colaborando, principalmente, por meio de experiências exitosas que já realizamos em parceria, como a emissão de notas técnicas referentes a projetos de lei”, pontuou o defensor-geral.





Também participaram da visita a assessora legislativa da Defensoria Pública de MS, Katia Motti, e o chefe de gabinete da presidência, Fernando Miceno Pinese.





Por: Janaina Gaspar