CAPITAL| Presidente da Câmara fala das expectativas positivas na retomada dos trabalhos legislativos

Em entrevista ao jornalista Rodrigo Nascimento, apresentador do Programa Noticidade Primeira Edição da Rádio FM Cidade 97, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), falou das expectativas na retomada dos trabalhos legislativos, com a sessão inaugural da 11ª Legislatura nesta quinta-feira (18.02). Por conta da pandemia do coronavírus, as sessões seguem de maneira remota, contando apenas com a presença de autoridades, tendo início às 9 horas, mas poderão ser acompanhadas por meio do Facebook e no Youtube da Casa de Leis.





“A expectativa é positiva, de um no de muito trabalho e da retomada do desenvolvimento. Vivemos um período de crise mundial com a Pandemia de Covid-19 e agora já podemos ter mais esperanças devido a fase da imunização com a vacinação. Temos como prioridade a saúde, a economia que foi muito prejudicada, a questão da infraestrutura da cidade que está sofrendo com as últimas chuvas, a educação que também sofreu impactos. Todas as áreas sofreram com a Pandemia. Agora, precisamos trabalhar arduamente para amenizar os problemas da cidade. Estou muito esperançoso que vamos superar os problemas”, disse Carlão em tom de otimismo.





Rodrigão pontuou o perfil popular do novo presidente da Câmara e perguntou sobre as novidades no andamento da Casa de Leis.





“Assim que a imunização vacinal nos garantir segurança para a saúde da população vamos retomar as sessões nos bairros, itinerantes e comunitárias, com a máxima participação popular. Abrir as portas da Casa do Povo tem sido uma ansiedade reprimida por não podermos permitir aglomerações. Mas assim que possível esse é o nosso projeto prioritário: levar à Câmara ao Povo e receber a população cada vez mais”, respondeu Carlão.





O parlamentar também falou da harmonia entre os Poderes para unir esforços em favor da recuperação da cidade.





“O clima está saudável com o Executivo. Vamos manter uma relação harmoniosa, independente, sem abrirmos mão do nosso papel fiscalizatório. Somos os representantes mais próximos do povo e precisamos cobrar as demandas urgentes da população. Este é o momento de priorizar soluções para garantir qualidade de vida para nossos munícipes. Essa nova formação da Casa de Leis vai oxigenar o parlamento, com mandatos com resultado e muito trabalho”, concluiu.













Por: Janaina Gaspar