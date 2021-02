CAPITAL| Presidente Carlão recebe diretoria da União de Câmaras de MS

Com intensa agenda na presidência da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Casa de Leis, recebeu na manhã desta quinta-feira (4) a visita do presidente da União de Câmaras dos Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), Jeovani Vieira dos Santos (PSDB Jateí) e o vice-presidente, Sergio Nogueira (PSDB Dourados). Na pauta do encontro estavam os desafios do Poder Legislativo e projetos futuros.





“O Poder Legislativo Municipal, através dos vereadores, é o braço do poder público mais próximo da população. Por isso, a troca de informações e experiências é tão importante para a eficiência dos serviços prestados. A Câmara da Capital está aberta para essa parceria com a UCVMS em benefício da sociedade”, disse Carlão.





O presidente da Câmara tem recebido inúmeras visitas institucionais e destaca a parceria em favor da eficiência da Casa de Leis.





Por: Janaina Gaspar