CAPITAL| Presidente Carlão recebe vice-prefeita Adriane Lopes e Comissão da BPW - Mulheres de Negócios

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande - vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) recebeu em seu gabinete na Casa de Leis, na manhã desta quinta-feira (11.02), a vice-prefeita Adriane Lopes com uma comissão de mulheres da Business and Professional Women (BPW) - Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais (BPW CAMPO GRANDE). O presidente Carlão ao ouvir a apresentação sobre a entidade e seu potencial de fomento ao empreendedorismo feminino, afirmou seu compromisso de formalizar um Termo de Cooperação Técnica para ser celebrado entre a Câmara e a BPW.





“Fico honrado com a visita e a apresentação da BPW que tem realizado um papel importante junto as mulheres empreendedoras da Capital. Em nome dos vereadores da Casa afirmo que a Câmara Municipal está portas abertas para a entidade e que formalizaremos em breve um Termo de Cooperação Técnica para que possam contribuir no andamento dos Projetos de Lei que versam sobre o empreendedorismo feminino, na Escola do Legislativo e junto a Comissão de Mulheres da Casa”, disse o presidente.





A vice-prefeita Adriane Lopes integra a BPW e explicou que é a única organização presente no Brasil de nível internacional que trata das questões da Mulher com status consultivo na Organização das Nações Unidas (ONU).





“É uma entidade de empoderamento feminino que em Campo Grande reúne cerca de 200 mulheres empreendedoras visando fomentar o desenvolvimento da Capital, não só das mulheres que integram a BPW. Estamos aqui para pedir apoio para nossa bandeira que é o empoderamento feminino através do empreendedorismo. Nossa missão é fomentar o desenvolvimento de Campo Grande e de todas as mulheres. Não para tirar o espaço dos homens, mas para somarmos, unindo esforços contra a crise e seus impactos econômicos especialmente nesta Pandemia”, disse a vice-prefeita Adriane Lopes.





A presidente da Rede BPW Campo Grande, Maria Helena Bonotto pediu apoio da Câmara para a realização do CONFAM - Convenção Nacional da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil, que será realizada em Campo Grande no fim do mês de outubro de 2021.





“Somos uma instituição agregadora para desenvolver o potencial das mulheres. Precisamos unir esforços com a Câmara para a realização dos nossos eventos e missão”, disse a presidente.





Também participaram da reunião as integrantes da BPW, mulheres empreendedoras Márcia Saldanha, Juliana Aranda e Ianê Milan. Os vereadores Coringa, Sandro Benites e Camila Jara.