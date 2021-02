CAPITAL| Presidente Carlão e vereadores Prof. Juari e Edu Miranda, recebem deputada Rose Modesto na Câmara

No fim da manhã desta sexta-feira (5), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu juntamente com os vereadores Edu Miranda (Patriotas) e Professor Juari (PSDB) na sala de vereadores da Casa de Leis, a deputada federal Rose Modesto (PSDB). Recém eleita 3ª Secretária da Mesa Diretora da Câmara Federal. O presidente Carlão parabenizou a deputada pela conquista e desejou um mandato profícuo.





“A deputada Rose Modesto é amiga de longa data, já exercemos mandatos juntos como vereadores e tivemos muitas causas em comum. Fico feliz por sua eleição na Mesa Diretora da Câmara Federal e desejo que exerça um mandato profícuo, especialmente em favor de nosso Estado e da Capital”, disse.





Já a deputada Rose falou de sua alegria em assumir esse novo desafio como a 1 ª mulher sul-mato-grossense eleita para exercer essa função.





“Estou muito feliz! Vou assumir um novo desafio! Fui eleita 3ª Secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Uma conquista para as mulheres sul mato-grossenses e para todas as mulheres do país!! Assumo esta missão sabendo da responsabilidade que terei para cuidar do bem público, de ser transparente em meus atos!”, publicou a deputada.





Rose também parabenizou Carlão pela eleição como presidente da Câmara Municipal e desejou boa gestão frente ao Legislativo Municipal.





Por: Janaina Gaspar