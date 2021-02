CAPITAL| Prefeitura faz plantão para pagamento de IPTU com 10% de desconto à vista

A Prefeitura de Campo Grande está de plantão do IPTU neste sábado (6), quando a Central de Atendimento, localizada na Rua Arthur Jorge, 500, atendendo das 8 às 16 horas. A primeira parcela do IPTU vence no dia 10 de fevereiro. Quem efetuar o pagamento à vista, até 10 de fevereiro, garante o desconto de 10%.





Durante a semana, até o dia 10 de fevereiro, a Central do IPTU também funcionará das 8 às 16 horas. O contribuinte que não puder comparecer a Central de Atendimento poderá retirar as guias pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/iptu/ ou ainda fazer a solicitação por meio do atendimento telefônico 4042 1320.





Será concedido desconto no pagamento do IPTU e Taxa do exercício de 2021 aos contribuintes que não tenham para com a Fazenda Pública Municipal débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos:





É concedido 5% de desconto para pagamento parcelado em até 10 (dez) vezes. O desconto será concedido por parcela, desde que quitada até a data de seu vencimento.





Cronograma para o pagamento parcelado:





2ª parcela – 10 de março de 2021





3ª parcela – 10 de abril de 2021





4ª parcela – 10 de maio de 2021





5ª parcela – 10 de junho de 2021





6ª parcela – 10 de julho de 2021





7ª parcela – 10 de agosto de 2021





8ª parcela – 10 de setembro de 2021





9ª parcela – 10 de outubro de 2021





10ª parcela – 10 de novembro de 2021





Quando o vencimento de qualquer parcela do IPTU e Taxa do exercício de 2021 coincidir com os dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.





Cronograma de pagamento em conformidade em valores:





Lançamento do Tributo parcelado Valor do Tributo Parcela única até R$ 50,00





Duas parcelas – Acima de R$ 50,00 até R$ 100,00





Três parcelas – Acima de R$ 100,00 até R$ 150,00





Quatro parcelas – Acima de R$ 150,00 até R$ 200,00





Cinco parcelas – Acima de R$ 200,00 até R$ 250,00





Seis parcelas – Acima de R$ 250,00 até R$ 300,00





Sete parcelas – Acima de R$ 300,00 até R$ 350,00





Oito parcelas – Acima de R$ 350,00 até R$ 450,00





Nove parcelas – Acima de R$ 450,00 até R$ 500,00





Dez parcelas – Acima de R$ 500,00.









ASSECOM