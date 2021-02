CAPITAL| Marquinhos vai a Brasília solicitar até R$ 80 milhões para obras para Campo Grande

Prefeito se reuniu pela manhã com a ministra Tereza Cristina e estará com a bancada federal no período da tarde

Ministra Tereza Cristina com o prefeito Marquinhos Trad nesta manhã ©DIVULGAÇÃO

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) está em Brasília nesta terça-feira (23) em busca de recursos para conclusão de obras para Campo Grande. A expectativa é de que o município consiga até R$ 80 milhões em emendas parlamentares.





Marquinhos viajou acompanhado da diretora de Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin. Os dois estiveram nesta manhã com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (DEM).





Segundo Catiana, na reunião foram solicitados recursos para logística e escoamento da produção da cidade. “Queremos melhorar o escoamento agrícola”, detalhou.





Durante a tarde há encontro previsto com a bancada federal. “São emendas individuais do orçamento desse ano do governo federal, vamos tentar garantir recursos para projetos”, completou Catiana.





Entre as prioridades estão obras de contenção de enchentes no Rio Anhanduí, pavimentação e drenagem em bairros, a construção de um hospital pequeno para pequenas cirurgias nas Moreninhas e reforma em unidades de saúde.





Na pauta ainda há prevista uma visita ao Ministério do Desenvolvimento Regional para buscar recursos para conclusão do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade Urbana, PAC Pavimentação e Complexo Bálsamo.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris