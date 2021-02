CAPITAL| Galeria de Vidro: Exposição "Mulheres e cena" ficará aberta até o dia 26 de março

©Glenda Gabi

Inaugurando a agenda de eventos de artes visuais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a exposição “Mulheres em Cena” teve seu lançamento na noite de sexta-feira (19) e reuniu admiradores da cultura campo-grandense.





A mostra ficará aberta até o dia 26 de março e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. A exposição conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).





De acordo com uma das expositoras, Erika Pedraza, é uma emoção poder estar em cena, inaugurando o espaço da Galeria de Vidro em 2021. “Tenho muito a agradecer a Marilena Grolli, que lá no início da minha trajetória me ajudou, abriu portas, e estamos aqui hoje, juntas, inaugurando esse trabalho lindo”, descreve.





Já Marilena Grolli pontua que esse evento é e continuará sendo importante porque a exposição irá adentrar o mês de março. “Considerado o mês das mulheres, é importante e muito simbólico termos mulheres podendo mostrar seus trabalhos num momento tão difícil, pois sabemos que o número de violência de gênero contra nós só aumentou. Estarmos aqui recebendo apoio da Prefeitura, da Sectur, nos faz ainda mais contentes”, finaliza.





O Secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, esteve presente na noite de lançamento e fez questão de agradecer a todos os presentes e deixou um grande recado para os artistas presentes. “Não desistam da arte, não desistam de continuar produzindo. Dentro da Sectur e da Prefeitura vocês tem grandes parceiros e amigos, estamos de portas abertas para receber a todos que movimentam a Cultura local”.





Sobre as peças





“Mulheres em Cena” é composta por trinta obras autorais feitas nas técnicas de grafite, acrílica e outras, sendo quinze obras de Marilena e outras quinze de Erika. Alguns dos quadros foram feitos exclusivamente para a exposição.





Todas as obras estarão à venda e podem ser adquiridas diretamente no local.





Serviço





Local: Galeria de Vidro Avenida Calogeras, 3.015 –Centro









ASSECOM