CAPITAL| Em sessão inaugural, presidente Carlão reforça o desejo de tornar a Câmara cada vez mais popular e eficiente

Em seu discurso durante a sessão solene inaugural dos trabalhos da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada nesta quinta-feira (18) o novo presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), fez questão de relembrar sua origem simples e os grandes desafios que enfrentou ao longo da vida. Desde sua trajetória como líder comunitário, vendedor de livros, até sua luta e superação contra um câncer. Ele reforçou seu desejo de ajudar a tornar a Câmara cada vez mais popular e eficiente no atendimento das demandas da população.

"Agora meu novo desafio é presidir a Câmara de Campo Grande. A vida me ensinou muito, sofri muito para chegar até aqui. E a responsabilidade do Legislativo é muito grande! Vejo essa função de presidir a Câmara como a oportunidade de ajudar Campo Grande e melhorar a qualidade de vida da população. Das pessoas simples, que muitas vezes tem dificuldade em prover o alimento para sua família, que sofrem com os alagamentos e com a falta de estrutura. Uma das minhas grandes metas é fazer do Legislativo Municipal a cara do povo. Estaremos de portas abertas, seja para sugestões, críticas, o que for. Queremos verear com ações que cheguem a quem precisa. Ações que saiam do papel e cheguem nos bairros, ajudando a melhorar a vida das pessoas", disse o presidente, justificando que por causa da Pandemia as sessões ainda não podem ser abertas ao público.





A Câmara está funcionando desde o início do ano com reuniões públicas, atendimentos, visitas e até mesmo votação de projeto. Carlão reforçou que este será o perfil da nova legislatura.





“Nossa função é ajudar a cidade, trabalhar bastante ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não podemos ‘prefeitar’, e o prefeito não pode ‘verear’. Os poderes são independentes, mas harmônicos. Esse é o nosso papel. Quero sair daqui depois de dois anos como presidente e ter ajudado vocês, o prefeito, a cidade, o governador e o Estado. Temos que errar menos, com equipe técnica preparada. Os tempos são outros”, concluiu, destacando seu otimismo para a nova fase do Legislativo Municipal.





Por: Janaina Gaspar