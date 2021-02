CAPITAL| Em reunião com secretária, Carlão fala da importância da luta para assegurar os direitos sociais

Na manhã desta quinta-feira (04), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu em seu gabinete na presidência da Casa de Leis, a visita da Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho - Elisa Cleia Nobre, juntamente com o Secretário-adjunto, Adriano Chadid. Na pauta do encontro estavam os programas que estão sendo desenvolvidos pela secretaria que tem por missão ações voltadas para as políticas públicas de assistência social, defesa do consumidor, de trabalho e cidadania.





“A Câmara Municipal é parceira da Sedhast na luta para assegurar os direitos sociais do indivíduo e da família vulnerabilizada, criando condições para promover a sua integração, autonomia, e participação ativa na sociedade”, afirmou Carlão.





A secretária falou da importância do bom relacionamento com a Câmara, para eficiência das políticas públicas desenvolvidas pela Sedhast.





“Nossa busca é sempre estreitar as ações nas diversas esferas da sociedade. Tenho certeza que no Legislativo de Campo Grande temos grandes parceiros. Agradeço ao presidente, vereador Carlão, pela atenção e grande troca de ideias. Aproximar as agendas de Executivo e Legislativo, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, trará benefícios diretos para a população atendida pelas políticas públicas trabalhadas na Sedhast”, destacou Elisa Cleia Nobre.









Por: Janaina Gaspar