CAPITAL| Beto Avelar será líder do prefeito Marquinhos Trad na Câmara de Vereadores

Decisão foi tomada nesta manhã durante a primeira sessão do ano

Vereador Beto Avelar durante sessão na Câmara da Capital ©DIVULGAÇÃO

O vereador Beto Avelar será o líder do prefeito Campo Grande, Marquinhos Trad, na Câmara Municipal. A decisão foi tomada nesta manhã (18) durante a primeira sessão da Casa de Leis em 2021.





Beto Avelar foi eleito vereador pela mesma legenda do prefeito com 3.750 votos.





O vereador assume a condição de líder do chefe do Poder Executivo no lugar de Chiquinho Telles, que não foi reeleito.





Beto Avelar se destacou como diretor-adjunto da Funsat (Fundação Social do Trabalho). Também é advogado.





“O Beto além de ser um conhecedor do regimento é uma pessoa próxima a área jurídica, advogado, fez parte do Executivo por quatro anos. Ele tem condições técnicas e políticas para conciliar e consensualizar o plenário nas questões do Executivo e a favor da nossa cidade”, aponta o prefeito Marquinhos Trad, que acompanha de perto a primeira sessão do ano.





Os vereadores de Campo Grande estão definindo nesta primeira sessão as composições das comissões permanentes da Casa.





Ao todo são 20 comissões, entre elas da Legislação, Justiça e Redação Final; de Finanças e Orçamento; Obras e Serviços Públicos; Saúde; Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo; Segurança Pública; Meio Ambiente; Ética e Decoro Parlamentar e Acessibilidade. -









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris e Clayton Neves