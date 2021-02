CAPITAL| AMHASF convoca candidatos aptos dos residenciais Aero Rancho CH7 e CH8 para instalação de condomínio e eleição do síndico

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) informa que no próximo sábado (27) acontece a Assembleia Geral Extraordinária dos residenciais Aero Rancho CH7 e CH8, na Câmara Municipal de Campo Grande. O objetivo da reunião será para a constituição legal do empreendimento, eleição do síndico e demais membros do conselho consultivo. Todos os candidatos aptos foram indicados pela Caixa Econômica Federal, agente financeiro e gestora do Programa “Minha Casa Minha Vida”, conforme consta no edital de convocação.





A ação integra a execução do trabalho social com as famílias que receberão unidades habitacionais de interesse social nestes empreendimentos. Conforme o decreto municipal de prevenção e combate à covid-19, e em respeito às medidas de biossegurança, somente os beneficiários contactados pela Agência poderão participar da assembleia, tendo em vista os horários previamente estipulados para evitar aglomerações.





Ainda durante a assembleia deverá ser discutido e aprovado o valor da taxa de implantação do condomínio. Todos os candidatos serão avisados sobre o horário no qual deverão comparecer à reunião. O uso de máscara é obrigatório, assim como o respeito ao espaçamento nos lugares demarcados. Somente o titular poderá participar da reunião. Caso seja casal, a participação será permitida apenas para um deles.





Residenciais





Os empreendimentos estão sendo construídos com recursos do Programa “Minha Casa Minha Vida”, vigente à época da contratação, via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do governo federal. Demais contrapartidas para infraestrutura foram implementadas pelo governo do Estado. A doação do terreno e isenções fiscais foram concedidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.





O residencial Aero Rancho CH 7 possui 14 blocos, 4 por andar, com total de 224 apartamentos e dimensão de 39,92 metros quadrados cada. O Aero Rancho CH8 também possui 14 blocos, 4 por andar, com total de 224 apartamentos e 39,92 metros quadrados em cada unidade habitacional.





Contato





Para mais esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3314-3900 (ramal 4607) até as 13h30.









ASSECOM