CAMPO GRANDE| Prefeitura inaugura sistema driv-thru para vacinação de idosos contra Covid-19

A Prefeitura de Campo Grande inaugura nesta quarta-feira (3) mais um ponto de vacinação contra a Covid-19 para atendimento do público idoso, que irá funcionar no sistema drive-thru. A estrutura foi montado no Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho, e inicialmente vai atender de segunda a sábado, das 13h às 17h, seguindo o calendário de imunização pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).





Para a vacinação no drive-thru é necessário que o idoso já tenha o cadastro prévio no site vacina.campogrande.ms.gov.br. Até o momento 312 pessoas pertencentes a faixa-etária de 97 a 94 anos se cadastraram para tomar a primeira dose no local. Essas pessoas serão contatadas por telefone pela equipe da Sesau para informar a data e o horário da vacinação. A secretaria alerta que nenhum dado pessoal é solicitado durante esse contato.





Aproximadamente 30 profissionais foram designados para atuar na aplicação das doses, orientação da população, manutenção, higiene e segurança do local.





A partir de hoje, até quando durar o período de funcionamento do drive-thru, o parque permanecerá aberto somente das 13h às 17h (segunda a sexta) exclusivamente para o atendimento da vacina, sendo as demais atividades desenvolvidas no local, suspensas temporariamente.





Novo cronograma





Nesta quarta pessoas com 94 anos ou mais já poderão ser vacinadas nos 18 pontos de imunização da Sesau e no drive-thru. A decisão de antecipar o calendário foi tomada para acelerar o processo de vacinação diante do anúncio do envio de novas doses de vacina para o Estado e, consequentemente, para a Capital.





Iniciado na última segunda-feira (8), o calendário de vacinação inicial previa a aplicação de doses discriminando a faixa-etária de acordo com o dia da semana, sendo este concluído até o final do mês de fevereiro. A partir do anúncio de envio de um novo lote de doses, será possível agilizar o atendimento ao público abrindo, inclusive, novos pontos de vacinação a partir da semana que vem.