Bonito é considerado destino internacional de turismo seguro

Município, que contou com apoio do programa Bonito Seguro, recebeu em 2020 selo internacional de turismo seguro "Safe Travels"

Programa Bonito Seguro capacitou empresários do município nos protocolos de biossegurança

Premiado diversas vezes como o melhor destino de ecoturismo do Brasil, Bonito (MS) é considerado também uma atração internacional segura. O município recebeu, no ano passado, o selo internacional de turismo seguro "Safe Travels", criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC - World Travel & Tourism Council).





O selo foi entregue após o município ter implementado as medidas de biossegurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A adoção das normas em saúde e segurança teve o apoio do Sebrae/MS, que por meio de parceria com Sesi/MS e Senac/MS, lançou em 2020 o programa Bonito Seguro, visando a retomada segura das atividades turísticas na cidade.





“O Sebrae sempre apoiou Bonito com ações para o desenvolvimento do turismo. Com a pandemia, que veio como aceleradora do processo de mudança, foi preciso auxiliar os empresários nas adaptações para o funcionamento seguro. O selo consolida todo este trabalho realizado em prol da retomada segura do Turismo em Bonito, principal atividade econômica do município”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Jaime Verruck, que também é secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).





O programa Bonito Seguro auxiliou na elaboração de plano de retomada com as associações representativas do trade turístico; capacitou empresas do município nos protocolos de biossegurança; entregou o selo Bonito Seguro para os empreendimentos que cumpriram 100% das medidas de saúde e segurança; reforçou aos turistas a importância das medidas da vigilância sanitária, entre outras ações.





Ao todo, o programa alcançou 2.413 empresas e 693 protocolos de biossegurança foram entregues aos empreendimentos do município. “A ação garantiu a retomada das atividades econômicas. Os turistas voltaram à região, seguindo os limites de capacidade e outras medidas sanitárias impostas pelos protocolos estabelecidos no município. Se trata de um caso de sucesso, exemplo para outros destinos no país”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Com a atuação em Bonito, Mato Grosso do Sul tornou-se um dos primeiros estados brasileiros a conquistar o selo "Safe Travels". Além do funcionamento seguro, o destino de ecoturismo se destaca pelo turismo de aventura, com atrações como paisagens naturais, cachoeiras, grutas, flutuações e mergulhos em rios de águas cristalinas.





Sobre o selo





O protocolo de boas práticas da World Travel & Tourism Council foi elaborado seguindo as recomendações da OMS, com a colaboração de entidades ligadas ao setor turístico. Para o selo ser validado, os protocolos de biossegurança adotados pelos destinos solicitantes precisam atender a vários requisitos de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.









ASSECOM