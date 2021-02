BONITO| Com ponto facultativo, destinos turísticos de Bonito ‘bombam’ para quem procura sossego

Balneários e passeios de Bonito tiveram maior procurar por conta do veto de Carnaval de rua





Balneário municipal de Bonito (Foto: André Seale)

Sem os bloquinhos de rua e shows pela cidades de Mato Grosso do Sul durante o Carnaval, por conta da pandemia de coronavírus, balneários e destinos turísticos de Bonito, a 296 quilômetros de Campo Grande, tiveram alta procura para o período. No Estado, apesar da pandemia, ponto facultativo de Carnaval foi mantido e o feriadão fez a cidade turística ser mais uma vez opção para quem prefere o descanso nesse período.





Carlos Eduardo Trindade, gestor do atrativo Nascente Azul, conta que ainda há vagas para reserva. Ele explica que a cidade já tinha capacidade de lotação de visita limitada, agora, com o cenário da pandemia, a limitação está ainda mais restrita. A maior parte dos turistas está preferindo reservar passeios por datas mais próximas.





“O Carnaval em Bonito sempre foi uma tanto diferente de outros destinos do Brasil, é um modelo de carnaval ecológico, onde os turistas aproveitam as folgas adicionais para se conectar com a natureza ,é uma proposta uma tanto diferente. Devido a todas estas situações que ocorreram, o perfil do viajante mudou bastante, já não temos tanta procura antecipada como antes, acho que isso e causado pela incerteza do cenário que nos cerca”, disse.





As famosas Grutas de São Miguel também estarão recebendo visitantes nos próximos dias. Glawber Lainer, responsável pelo local e reserva ressalta que famílias devem intensificar a procura das belezas naturais.





“Estamos atendendo diariamente 60% da ocupação diária, mas nos dias de Carnaval deve aumentar a procura. Na gruta o perfil de visita é familiar, para balneários é o grupo mais jovem”.





No Hotel Fazenda Rio Formoso a equipe conta que tinham apenas 3 vagas disponíveis, até o momento da entrevista, diferente dos passeios, a busca pelos balneários e locais com cachoeiras e rios, a busca costuma ‘animar’.





“A cidade está bem movimentada de turistas, no hotel estamos com redução de apartamento, por causa da Covid-19, então estamos trabalhando com limitação de pessoas. Mas, Agora nós últimos dias teve mais procura”.





Segundo a prefeitura do município, fiscalização no perímetro urbano será intensificada com apoio da Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, para verificar se os protocolos de biossegurança estão sendo cumprindo. Com o aval do Governo do Estado, o toque de recolher na cidade teve redução e terá início das 23h às 5h.