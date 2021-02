Boletim traz registro de 395 novos casos de Covid-19 no Estado, 196 na Capital

Com um total de 170.917 casos, 710 amostras em análise, 5.175 casos sem encerramento nos sistemas dos municípios e 3.142 mortes decorrentes do novo coronavírus, o Boletim Covid-19 divulgado nesta segunda-feira (15) pela Secretaria de Saúde do Estado (SES) traz os últimos dados da pandemia no Estado.





Foram registrados nas últimas 24 horas mais 395 casos positivos para a doença e 12 óbitos.





A Capital tem o maior número de infectados: mais 196 pessoas testaram positivo. Em seguida vem Corumbá + 65; Dourados +24; Iguatemi + 13 e Três Lagoas +8 casos novos.





As mortes foram registradas em cinco municípios: Campo Grande (5 pessoas); Dourados (4); Bonito, Rio Negro e Ponta Porã, perderam um paciente cada.





Ocupação hospitalar nas macrorregiões do Estado é a seguinte: Dourados 77%; Campo Grande 77%; Corumbá 58% e Três Lagoas 56%.





Estão em isolamento domiciliar 6.473 pessoas e 446 pacientes estão internados. Os leitos de UTI continuam ultrapassando os leitos clínicos. O número de internados na UTI é de 225 e em leitos clínicos 221.

















Por: Theresa Hilcar