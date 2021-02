BBB 21| Karol Conká é a quarta eliminada do Programa com 99,17% dos votos

Cantora disputava eliminação desta terça-feira (23) com Gilberto (0,29%) e Arthur (0,54%), e bateu recorde de porcentagem de votos para eliminação da história do programa.

Karol Conká no programa desta terça-feira (23). — Foto: Reprodução/TV Globo

Karol Conká foi a quarta eliminada no paredão do "Big Brother Brasil 21" com 99,17% dos votos. Ele disputava a eliminação desta terça-feira (23) com Gilberto (0,29%) e Arthur (0,54%).





Ao ser eliminada em um paredão contra Karol Conká quebrou um recorde duplo: a maior rejeição total e a maior rejeição para paredões triplos. Os recordes anteriores foram da semana passada, com Nego Di.





A cantora foi ao paredão indicada pela líder da semana, Sarah. Arthur e Gilberto estavam na disputa pois foram os dois mais votados na casa.





Tem quem se identifique com os vilões. Mas nunca um vilão ganhou o "BBB". Pesquisadora explica que quando um participante foge do que se espera dele, ele acaba punido e pode se tornar o antagonista da história. Fugir do estereótipo gera rejeição e fama de inautêntico.









Por G1



