BATAGUASSU| Semec realiza Jornada Pedagógica com profissionais da educação

Em moldes diferentes devido a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) iniciou ontem, dia 10 de fevereiro, a Jornada Pedagógica 2021. A ação abriu oficialmente o calendário escolar deste ano e está sendo desenvolvida nas próprias unidades escolares.





Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale, a Jornada Pedagógica é o momento de formação entre os profissionais e também de planejamento para o ano escolar, envolvendo professores, coordenadores e diretores escolares.





Regina explica que o município se prepara para retornar as aulas no dia 1º de março, acompanhando o planejamento feito pelo Governo do Estado. "Iremos iniciar as aulas de forma remota/online e analisaremos o cenário da pandemia para saber quais serão as próximas decisões a serem tomadas pela educação municipal. Tudo será feito com muita cautela", comentou a chefe da pasta.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), que esteve em visita as unidades escolares "Marechal Rondon", "CEI Ana Maria Berro" e "Pedro Domingues de Figueiredo" destacou o compromisso da gestão com a educação municipal e em um dos seus primeiros atos como chefe do Executivo informou aos professores contratados que as admissões para este público serão feitas de forma anual, sem interrupção dos contratos no meio do ano como realizado anteriormente.





Akira desejou sucesso no ano letivo que se inicia e destacou que o objetivo é oferecer uma educação de qualidade para os estudantes bataguassuenses. "Temos compromisso com a educação. Peço a cada um de vocês que se empenhem ao máximo no desenvolvimento dos trabalhos. Desejo a todos um excelente ano", disse.





A Jornada Pedagógica tem sequência até a próxima semana onde será realizado também o período de planejamento escolar. A volta às aulas está agendada para o dia 1º de março.





ASSECOM