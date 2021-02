BATAGUASSU| Secretário Municipal de Saúde participa de sabatina na Câmara Municipal

Em resposta ao requerimento nº 006/2021, de autoria do vereador Cleyton Rodrigo da Silva (Podemos), o secretário municipal de Saúde de Bataguassu, Geison dos Santos Nascimento participou ontem, dia 12 de fevereiro, às 17h30 (horário de Brasília), de uma sabatina realizada na Câmara de Vereadores. O objetivo da atividade foi prestar esclarecimentos com relação a área da saúde do município.





Geison, que está a frente da pasta há pouco mais de 40 dias respondeu os questionamentos dos legisladores com relação aos credenciamentos dos médicos que atendem em Bataguassu; denúncias de negligência médica no Pronto Socorro, contratação de médicos especialistas, equipe de transição entre outras dúvidas.





O secretário falou sobre a dificuldade ao assumir a pasta, já que se deparou com os médicos concursados que atendem nas unidades de saúde em período de férias; falta de profissionais na pasta devido as exonerações com a mudança de gestão além da burocracia para credenciamento médico, o que atrapalhou a contratação imediata de especialistas.





O secretário expôs aos presentes, por sua vez, que já na segunda quinzena do mês de janeiro, foram retomados os agendamentos de especialidades como médico vascular, urologista, ginecologia/obstetrícia, endocrinologista, dermatologista e otorrinolaringologista.





O presidente da Câmara de Vereadores, Maurício do XV agradeceu a presença do secretário e destacou que a intenção da Casa de Leis foi fiscalizar o trabalho da Administração Municipal.





Acompanharam a sabatina, a procuradora-geral, Nadir Vilela Gaudioso; os secretários municipais de Administração e Fazenda, José Agnaldo Brandão de Oliveira; de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale; e de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, Mário.





