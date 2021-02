BATAGUASSU| Saúde passa a divulgar boletim semanal com número de vacinados contra Covid-19

Novas doses de imunizantes devem ser recebidas nesta semana ©DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria de Municipal de Saúde, passa a divulgar semanalmente o número de vacinas aplicadas contra o Novo Coronavírus (Covid-19) no município.





Através da página do Facebook da Prefeitura [ www.facebook.com/prefeiturabataguassu ], é possível o munícipe verificar o número oficial de imunizados semanalmente levando em consideração o Plano Estadual de Imunização.





A medida atende a uma recomendação do Ministério Público e visa dar maior transparência ao processo de distribuição das doses de imunizantes recebidos, de acordo com os grupos prioritários.





No campo do Portal da Transparência do município, que pode ser acessado pelo site www.bataguassu.ms.gov.br , é possível também acompanhar o vacinômetro estadual, que pode ser acessado também pelo site www.saude.ms.gov.br





PANORAMA





Até o momento, foram recebidas 610 doses da vacina contra Covid-19 do quantitativo de 1.005 previstos para serem enviadas à Bataguassu.





As 610 doses foram divididas em 3 lotes, sendo que no 1º lote foram encaminhadas 392 doses + 38 doses de reserva emergencial para fazer a 1ª e 2ª dose de trabalhadores da saúde; 2º lote com 120 doses para realizar apenas a primeira dose de trabalhadores da saúde e 3º lote com 60 doses para aplicação de 48 doses em idosos acima de 80 anos acamados/domiciliados e 12 doses para atender trabalhadores da saúde.





Dados atualizados nesta segunda-feira (8) já apontam o total de 382 pessoas imunizadas entre trabalhadores da saúde (311), idosos institucionalizados (22), deficiente institucionalizado (1) e idosos acima de 80 anos acamados/domiciliados (48).





Em estoque, encontram-se o quantitativo para a segunda dose de 215 pessoas entre idosos institucionalizados e trabalhadores da saúde da primeira fase (que deve ser feita até 28 dias após a aplicação da primeira dose); e 13 doses de reposição. Totalizam-se, portanto, 610 doses recebidas, 382 realizadas e 228 doses em estoque (215+13).





NOVAS DOSES





Ontem, dia 7 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu um comunicado ao município com a previsão de envio de mais 130 doses de vacina para Bataguassu.





Serão 106 doses destinadas para idosos acima de 80 anos e 24 doses para atender trabalhadores da saúde com risco biológico, ou seja, aqueles que possuem contato com sangue e fluídos corporais (dentistas, profissionais de laboratórios de análises clinicas e trabalhadores de funerárias que manipulam cadáveres potencialmente contaminados).





Os demais trabalhadores da saúde que também são elencados como prioridade serão imunizados nos próximos lotes, de acordo com a SES.





A previsão total de doses para a faixa etária de 80 anos ou mais é de 312 doses, sendo que até o momento foram recebidas apenas 48 doses para iniciar a vacinação dos idosos acima de 80 anos que possuem situação de vulnerabilidade (acamados/domiciliados).





Vale ressaltar que é de responsabilidade do Ministério da Saúde definir a estratégia de vacinação, com base na Politica Nacional de Imunização, sendo que podem haver adaptações baseadas na realidade municipal sem sair do quantitativo e designos de cada envio.





