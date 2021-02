BATAGUASSU| Saúde imuniza corporação do 17º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros do Município contra Covid-19

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde iniciou ontem, dia 2 de fevereiro, a imunização de membros da corporação do 17º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar do município contra a Covid-19. O pelotão é o primeiro do Estado a receber as doses da vacina diante do trabalho de socorro desempenhado pelos militares, ou seja, eles executam atendimentos e resgates em emergências, função esta executada em municípios maiores pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Geison dos Santos Nascimento, dentro da estratégia de vacinação em andamento no município previu-se imunizar os militares justamente por executarem esse atendimento de socorrista, sendo, desta forma, considerados profissionais de saúde. "O Corpo de Bombeiros presta esse serviço a comunidade e tem atendido inclusive pacientes com suspeitas de Covid-19, por isso, estão recebendo a vacina", comentou ele.





Do total de 27 profissionais elencados que compõem o efetivo do Corpo de Bombeiros, 23 já receberam a primeira dose da vacina. Os demais devem ser imunizados conforme liberação de mais imunizantes por parte do Governo do Estado.





O comandante do 17° SGBM, capitão Bruno Vilela, destacou a importância da imunização dos militares para a sequência dos atendimentos dos munícipes não só de Bataguassu como também de Santa Rita do Pardo e Anaurilândia.





"O único tratamento eficaz até agora comprovado cientificamente em combate a Covid-19 é a vacina. Agradecemos a Secretaria Municipal de Saúde, que viu a importância e a efetividade da imunização para o Corpo de Bombeiros Militar. A disponibilidade das doses só reforça o compromisso que a atual administração tem com a nossa corporação que está atendendo a população diariamente", destacou ele.





"O Corpo de Bombeiros imunizado é a certeza de não faltar efetivo para o atendimento da população", completou o capitão.





Estiveram presentes no ato de vacinação, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) e a procuradora geral, Nadir Vilela Gaudioso.





O 17° SGBM é responsável pelo atendimento nos municípios de Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Anaurilândia.













