BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo participa de Assembleia da Assomasul; Chefes do Executivo deliberam sobre volta às aulas

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) participou na tarde da última terça-feira, dia 23 de fevereiro, em Campo Grande, da Assembleia Geral da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).





Juntamente com demais chefes do Executivo do Estado, houve a decisão de que o retorno às aulas será feito de forma online por mais 30 dias antes da volta às aulas presenciais nas escolas municipais.





A decisão foi tomada após discussão sobre o cumprimento do protocolo de biossegurança, uma vez que a maioria dos presentes na reunião entendeu que esse não é momento oportuno para o retorno do ano letivo diante da gravidade da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).





Além disso, os gestores preferiram aguardar a continuidade do calendário de vacinação no Estado.

TRANSPORTE ESCOLAR





Na mesma oportunidade, foi debatido ainda a respeito do convênio entre a Secretaria de Estado de Educação (SED) e as Prefeituras para a manutenção do transporte escolar, que poderá passar por reajuste na ordem de R$ 7 milhões.









ASSECOM