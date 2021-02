BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo participa de ato de posse do Conselho Municipal de Saúde

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) participou ontem, 1º de fevereiro, do ato de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde (CMS) para o biênio 2021-2022.





A nomeação dos integrantes para composição do CMS - que é um órgão colegiado, deliberativo, permanente e de fiscalização no âmbito municipal foi instituída pelo Decreto nº 056/2021, de 29 de janeiro de 2021.





Em Bataguassu, o conselho é composto por 32 integrantes entre conselheiros efetivos e seus respectivos suplentes, representantes de diversos segmentos da sociedade civil.





Durante a posse conduzida pelo secretário municipal de Saúde, Geison dos Santos Nascimento, houve a eleição do presidente, que por aclamação conduziu ao cargo a servidora Juliana Infante (presidente do CMS); e o servidor Nilson José Pereira como vice-presidente do CMS.





Na atividade, Otsubo saudou a todos os presentes e destacou a importância do Conselho Municipal de Saúde para o gerenciamento das ações de saúde pública local.





"O Conselho Municipal de Saúde tem um papel fundamental na tomada de decisões e na avaliação da política municipal de saúde. Como administração pública, queremos a parceria do CMS apontando erros e acertos para garantirmos um serviço de qualidade à nossa população. Queremos trabalhar visando atender da melhor maneira possível nossa comunidade", pontuou o prefeito.





Acompanharam o ato de posse, a chefe de gabinete, Maria Aparecida Maia; e o assessor de Planejamento e Projetos, José Queiroz Primo.





