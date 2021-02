BATAGUASSU| Núcleo Municipal de Trânsito promove ação educativa de trânsito devido feriado prolongado de Carnaval

Motoristas receberam orientações sobre os riscos da mistura álcool e direção

A Prefeitura de Bataguassu, através do Núcleo Municipal de Trânsito promoveu na última sexta-feira, dia 12 de fevereiro, uma blitz educativa para conscientização dos motoristas devido o feriado prolongado de Carnaval.





Mesmo este ano quando as festividades estão suspensas por conta da pandemia da Covid-19, de acordo com o chefe do Núcleo, Cláudio Brogna, os motoristas foram orientados sobre os riscos de dirigir após ingerir bebidas alcóolicas levando em consideração a campanha "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas".





A ação educativa foi desenvolvida na Avenida Aquidauana com a Avenida Campo Grande, nas proximidades do Banco do Brasil; e na base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-267 e contou com o apoio da Polícia Militar (PM), PRF e de jovens do Instituto Mirim de Bataguassu.









ASSECOM