Avião da Força Aérea Paraguaia cai e sete morrem

Aeronave foi consumida pelo fogo no pátio da Base Aérea de Luque, próximo a Assunção, e apenas um jovem de 19 anos foi socorrido

Avião foi consumido pelo fogo, após queda ©Divulgação ABC Color

Avião da Força Aérea Paraguaia caiu e foi consumido pelo fogo, no início da tarde desta terça-feira, na Base Aérea de Luque, cidade na região metropolitana da capital, Assunção, onde fica a sede da instituição. Sete pessoas morreram no acidente e um jovem de 19 anos foi socorrido em estado grave no País que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.





De acordo com o jornal ABC Color, no plano de voo do avião Cessna 402 constavam como tripulantes o tenente-coronel Aníbal Antonio Pérez Trigo, o major Alfredo Céspedes, o primeiro tenente Marcos Romero, o tenente Manuel Toledo, o tenente Willian Oruê e o suboficial major Pedro López.





Jovem José Daniel Zaván, 19 anos, foi socorrido com vida do local do acidente. Ele está inconsciente e foi entubado no Hospital do Trauma.





O avião caiu em cima dos veículos estacionados no prédio da Força Aérea, onde seis carros foram afetados, mas ninguém se feriu. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Tainá Jara