Assomasul e Assembleia recebem reivindicações de produtores do Pantanal

Os presidentes da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior, e da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PSDB), se reuniram na manhã desta terça-feira (23) com produtores rurais do Pantanal do Nabileque, em Corumbá.





Na pauta do encontro, ocorrido na entidade municipalista, os produtores pediram apoio para uma série de reivindicações a ser entregue ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB).





Entre as demandas, pediram urgência na recuperação de pontes queimadas durante o incêndio no Pantanal e a manutenção de serviços essenciais visando melhorar o acesso dos produtores a suas propriedades.





Participaram da reunião o deputado estadual Evander Vendramini (PP), os prefeitos da região Marcelo Iunes (Corumbá), Nildo Alves de Albres (Anastácio) e Edson Moraes (Miranda) e o diretor de manutenção de rodovias da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Mauro Azambuja Rondon.





“Gostaria de agradecer a presença do presidente da Assembleia, Paulo Corrêa, do deputado Evander, prefeitos e o pessoal da Agesul. Vamos receber essas demandas sabendo que é crítica a situação de nossa região. Não como uma forma de pressionar o governo que tem feito muitas obras, mas como uma forma de buscar apoio”, colocou o presidente da Assomasul ao abrir a reunião.





Apesar de reconhecer a importância da pauta dos produtores e se colocar à disposição para solucionar problemas pontuais na região, Paulo Corrêa destacou os investimentos do governo do Estado não só no Pantanal, mas em outras regiões do Estado.





“Em que pese essa situação, o que tem de obras no Pantanal do Governo do Estado não é fácil”, ponderou o deputado, ao lembrar que a Assembleia aprovou investimento de monta do Executivo na região.





Falando como produtor, o prefeito de Anastácio disse que entre as reivindicações, a principal é o acesso às propriedades.





“Sabemos que nenhum governo fez o que o governo do Reinaldo está fazendo pra nós, isso é indiscutível. Mas precisamos nos articular, sensibilizar o governo do Estado para que ele nos atenda”, disse Nildo, ao defender um diálogo respeitoso com o presidente Paulo Corrêa visando solucionar a situação junto ao governo.





Os técnicos da Agesul falaram sobre os investimentos feitos até agora, incluindo a manutenção de pontes e desvios, e as obras que estão pautadas para a região, observando que o governo depende de autorização da Defesa Civil para tocar o cronograma de investimentos.





Por: Willams Araújo