Ar quente e úmido deixa tempo instável em Mato Grosso do Sul

Nesta segunda-feira (15) as áreas de instabilidades ganham força sobre Mato Grosso do Sul e espalham muita nebulosidade provocando pancadas de chuva a qualquer hora do dia.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) pede atenção para possibilidade de temporais especialmente nas regiões pantaneira e norte. Na região sul, o sol predomina.





Os índices de umidade do ar variam entre 100% a 60% e os ventos seguem variando de fraco a moderado com rajadas.





Neste início de semana as temperaturas poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 35°C no Estado e para a capital a variação está estimada em 21°C a 28°C.





Por: Mireli Obando