ALEMS| Dois projetos de lei devem ser apreciados na Ordem do Dia desta quarta-feira (24)

Votação pode ser acompanhada ao vivo pelo canais oficiais de comunicação da ALEMS

Está prevista a votação de duas propostas durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (24). Os deputados devem apreciar, em segunda discussão, o Projeto de Lei 222/2020 - que acrescenta dispositivo à Lei 5.463, de 16 de dezembro de 2019, que institui o Programa Nota MS Premiada.





A proposta de autoria do Executivo pretende possibilitar a utilização dos prêmios não resgatados pelos sorteados do Programa Nota MS Premiada para o Fundo de Habitação de Interesse Social (FEHIS), que centraliza e gerencia recursos orçamentários, para os programas destinados a implementar políticas habitacionais, direcionadas à população de baixa renda. O projeto conta com pareceres favoráveis da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento.





Em primeira discussão, os parlamentares também devem votar o Projeto de Lei 14/2021 do deputado Barbosinha (DEM). O documento dispõe sobre penalidades pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no plano nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19.





Youtube, Facebook, A apreciação das matérias acontece a partir do Plenário Deputado Júlio Maia e pode ser acompanhada ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS ( Android iOS ). A sessão ordinária tem início a partir das 9h.





