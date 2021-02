ALCINÓPOLIS| Projeto do Município incentiva o plantio de frutas como geração de renda aos produtores da região

Nesta quarta-feira foi realizado Dia de Campo do Projeto de Implantação da Cultura do Limão Taiti

Na tarde desta quarta-feira (24), a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente (Semudes), realizou o Dia de Campo do projeto de implantação da cultura do limão taiti. O evento foi realizado na Fazenda Xodó, propriedade de Geverson Rodrigues de Oliveira, um dos dez produtores envolvidos na iniciativa.

Em seu discurso, o prefeito Dalmy Crisóstomo lembrou que o projeto tem como objetivo oferecer mais oportunidades de renda aos agricultores familiares e que até o final do ano devem ser investidos o total de R$ 250 mil em fornecimento de mudas, preparo do solo e assistência técnica profissional.

“Essa é a maneira que a gente entende ser necessário para dar condições ao pequeno produtor para ele ter sua renda e criar sua família bem”, disse ele, agradecendo também ao apoio da Câmara Municipal. “Se não fosse a aprovação das Leis [por parte da Câmara], a gente não estaria aqui hoje, investindo nesses produtores”, explicou Dalmy, referindo-se que para ser executado, o projeto precisa da aprovação dos vereadores, por isso a importância da Casa de Leis no apoio.

Por sua vez, o vereador Angelo do Nicola parabenizou Dalmy, secretarias e todos os demais envolvidos no projeto. “O pequeno produtor enche os olhos ao ver a realização desses serviços na propriedade dele. Parabéns pela iniciativa, digo aos produtores que vai dar resultado sim e destaco que esse projeto já é uma realidade para o município”.

A secretária Bruna Barbosa, titular da Semudes, lembra que o limão é resultado de uma primeira experiência feita com a pitaya, em 2018. A fruta exótica foi um grande desafio e deu certo, gerando renda aos produtores que vendem a mercadoria em toda a região. “É muito gratificante ver esse resultado e agora em 2020 trouxeram a ideia do limão. O limão é uma cultura que se adaptou muito bem ao solo de Alcinópolis. Sabemos do potencial da região norte para a fruticultura e o projeto com o limão vem quebra mais um paradigma”.