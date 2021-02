ALCINOPOLIS| Prefeito Dalmy participa de reunião da Assomasul com o Governo para discutir reajuste do transporte escolar

Na manhã de ontem (02) a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e o Governo do Estado se reuniram para discutir sobre reajuste do transporte escolar, uma vez que o Estado prevê a volta das aulas presenciais para o dia 1º de março. Porém, para que as aulas retornem, deverá ser seguido o protocolo de biossegurança, uma vez que vivemos a pandemia do Covid-19.A Assomasul pede para que a SED (Secretaria de Estado de Educação) faça reajuste na ‘per capita’ do transporte escolar, vindo assim aumentar os valores do repasse do convênio que viabiliza as prefeituras transportarem os alunos das redes municipal e estadual no decorrer do ano letivo.Participaram da reunião o presidente da Assomasul, Valdir Júnior, o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, que também é o 2º secretário da Assomasul, o prefeito de Nioaque, a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta, o secretário adjunto de educação, Édio Antônio Resende de Castro e o advogado, assessor jurídico da entidade, Guilherme Azambuja.O ofício entregue à secretária do Estado de educação, lista um conjunto de elementos, onde um deste é que o repasse não condiz com a realidade do valor subsidiado pelos municípios, o que acaba gerando um déficit, uma vez que os municípios ficam responsabilizados por áreas que são de competência do Estado. Os prefeitos pontuaram ainda que, devido à pandemia do Covid-19, os municípios passam por dificuldades financeiras o que pode fazer com que não consigam pagar os custos com a manutenção dos transportes escolares municipal.Referente à volta as aulas, o cumprimento do calendário do Estado pelos municípios será discutido em uma assembleia-geral de prefeitos, após o período de carnaval.