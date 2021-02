Acidente entre carretas deixa uma morte na BR-267

O acidente aconteceu hoje, quando um dos veículos apresentou pane no sistema e sinalizando, parou na pista e foi atingido

Veículo ficou virado fora da pista onde o acidente aconteceu ©REPRODUÇÃO

Acidente entre duas carretas ocasionou na morte de um homem, com aproximadamente 60 anos. A vítima ainda não foi identificada. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), na BR-267, antes do distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul, 120 quilômetros de Campo Grande.





Segundo um vídeo publicado no site Alvorada Informa, o condutor de um dos veículos identificado como Davi, relata que a carreta que dirigia deu pane. Por conta disso, ele ficou sinalizando e parou na pista, momento no qual a vítima que conduzia outra carreta bateu na traseira do veículo onde estava, e saiu da pista.





Com a batida, a carreta foi parar no meio do mato e ficou virado com as rodas pra cima, mas continuou ligada. Davi, então correu para tentar ajudar, mas nem a porta do veículo onde a vítima estava conseguiu abrir. A pista ficou parcialmente interditada.





O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando o socorro chegou ao local, encontrou a vítima já sem vida. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como o Brigada de Incêndio da cidade e a funerária Pax Med.









Por: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Alana Portela