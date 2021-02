5 tendências de cuidados com a pele que são apostas em 2021

Podemos dizer que prevenção, reparação e conforto são os três termos que melhor descrevem tudo o que se refere ao cuidado da pele. Na verdade, em 2021 a indústria da beleza finalmente parou de enrolar os clientes e preferiu voltar ao básico. Dos rituais mais minimalistas, em que não é necessário reservar quase uma hora por dia para realizá-los, ao ressurgimento de produtos que afinam o microbioma (sem ‘pânico’, que explicamos a seguir tudo o que você precisa saber sobre isso), passando pela nova geração nutricosmética.





A era do skinimalismo





No início do ano passado, o setor de cosméticos teve seu olho sobre o continente oceânico, onde seus cosméticos orgânicos, ‘artesanal’, ‘sem crueldade’, cheio de poderosos ingredientes ativos está sob o guarda-chuva de A-beleza. Agora a tendência do cuidado ‘fácil’ continua com a chegada do skinimalismo, que consiste em simplificar a rotina diária de beleza da pele, tanto no cuidado quanto na maquiagem.













Deriva do movimento ‘lento’ que temos adotado desde o início da pandemia, o skinimalismo está comprometido com a naturalidade, com a luminosidade saudável da pele e pelo menos é mais. Menos tempo gasto sem sacrificar resultados. Menos produtos no ritual, mas mais eficazes. Com isso, as rotinas de beleza são encurtadas, mas sem abrir mão dos benefícios ou dos resultados na nossa pele.





O segredo é mostrar uma pele radiante, acompanhada ou não de alguma maquiagem, mas sempre com o acabamento mais natural, pois parece que finalmente vamos nos despedir dos padrões de beleza irrealistas que vemos todos os dias no Instagram. Os CCC Creams – sim, com três ces, que vêm da Calmwise Color Correct (calma, cor e correção) – são os produtos multiuso.





Microbioma





Quando você está saudável, a barreira de proteção da pele funciona maravilhosamente bem, mantendo a hidratação e evitando a entrada de irritantes, mas quando não é 100%, surgem inúmeras afecções da pele, incluindo acne, dermatite atópica, rosácea ou psoríase.





Radiação ultravioleta, lavagens frequentes (principalmente agora que nossa relação mais duradoura é a que temos com o sabonete), cosméticos agressivos, estresse, poluição … alteram essa flora bacteriana. Portanto, nos últimos meses, os cosméticos com prebióticos e probióticos proliferaram . Os primeiros atuam como ‘alimento’ para a microbioma natural da pele, promovendo o crescimento de bactérias benéficas (cepas de lactobacilos e bifidobactérias) e bloqueando o surgimento de bactérias nocivas. Os probióticos, por outro lado, são cepas de bactérias vivas que podem ser usadas para reequilibrar a flora da pele.





Tudo indica que em 2021 eles terão novos vizinhos: a pós–biótica. Os prebióticos alimentam os probióticos, bactérias boas que geram resíduos metabólicos que podem aproveitar outras bactérias (pós-bióticos) ou ajudar em várias funções da pele. O ácido lático, por exemplo, é um pós-biótico conhecido.