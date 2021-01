Vice-governador de MS, Murilo Zauith testa positivo para Covid-19

Murilo Zauith (DEM) testou positivo para Covid nesta quinta-feira (21). Ele assumirá o Governo de Mato Grosso do Sul na próxima segunda-feira (25), durante férias de Reinaldo Azambuja, e despachará em home office.

Murilo Zauith (DEM) é vice-governador de MS ©Juliene Katayama/TV Morena

O vice-governador Murilo Zauith (DEM) testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (21). Segundo a assessoria do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, ele cumpre quarentena na sua residência, conforme determina protocolo da Saúde. Zauith apresenta quadro estável e passa bem, sem sintomas da doença.





Ainda de acordo com a assessoria, a partir de segunda-feira(25), Murilo Zauith assumirá o Governo do estado, durante férias do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Azambuja cumprirá férias até o dia 3 de fevereiro. Pela condição de saúde, Zauith despachará em home office.





De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta, Mato Grosso do Sul registra mais de 154 mil casos de Covid-19, com 2.741 óbitos.