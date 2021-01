TURISMO| Governo Federal destina R$ 500 mil para alavancar turismo em MS

Liberação dos recursos ocorrerá após apresentação de documentação pelos gestores



Ministério do Turismo ofereceu apoio financeiro para a realização de ações de promoção de destinos turísticos com Mato Grosso do Sul recebendo R$ 500 mil. O convênio foi feito com outros 15 estados da federação e Distrito Federal, totalizando um investimento de R$ R$ 8,3 milhões.





Conforme divulgou o ministério, o objetivo é apoiar a Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) na construção de campanhas promocionais com foco no turismo interno e de proximidade (curta distância) para impulsionar a retomada do turismo.





Para receber os recursos, as secretarias estaduais de Turismo precisaram cadastrar propostas de promoção dos seus destinos internos até outubro do ano passado. Cada estado pôde pleitear um apoio de até R$ 500 mil. Após análise e aprovação pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo que, em alguns casos, pediu esclarecimentos adicionais sobre os projetos, os contratos foram firmados no final de dezembro.





“Queremos que o setor de turismo, tão impactado pela pandemia, possa se recuperar e promover o seu turismo interno, seguindo todas as regras de biossegurança que garantam a proteção de turistas e trabalhadores do setor. O objetivo é promover o turismo interno, ou seja, o Mato Grosso do Sul para os próprios sul-mato-grossenses e assim também nos demais estados do país, demonstrando que é possível redescobrir os nossos destinos turísticos com responsabilidade e segurança”, destaca o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.





A liberação dos recursos ocorrerá após apresentação de documentação ao Ministério do Turismo pelos gestores locais relacionadas a publicação dos editais para produção das campanhas promocionais, obedecendo os critérios estabelecidos na Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

Selo Turismo Responsável





Para auxiliar a retomada de atividades do setor, de forma segura e responsável, o Ministério do Turismo lançou, em junho, o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”. Atualmente, o certificado já foi emitido por mais de 25 mil estabelecimentos turísticos do país que declararam aderir a protocolos de biossegurança contra a Covid-19 para proteção de turistas e trabalhadores do setor.





A elaboração dos protocolos sanitários para 15 segmentos que integram o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) teve o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Pasta também desenvolveu um conjunto de orientações a visitantes.