TRÊS LAGOAS| Secretaria de Meio Ambiente do Município pede esclarecimentos à CTG Brasil quanto a possível dano ambiental causado no Rio Sucuriú

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), notificou, via ofício, à Gerência de Meio Ambiente da Usina Hidrelétrica Jupiá (UHE) e a CTG Brasil, sigla da empresa “China Three Gorges Corporation”, que, desde 2015 é concessionária controladora da geração de energia de Jupiá.





Como consta no referido ofício, de 05 de dezembro de 2021, o secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, Celso Yoshikazu Yamaguti, solicita “esclarecimentos quanto ao possível dano ambiental causado na referida área” do lago formado pelas águas do Rio Sucuriú. Além disso, a secretaria solicita cópia de todas as licenças ambientais decorrentes do processo operacional da Usina Hidrelétrica Jupiá.





A redução drástica do nível das águas, comprometendo inclusive o uso público e recreativo do Balneário Municipal “Prefeito Jorge Tabox” e ranchos particulares daquela região, começou a ficar nitidamente comprometedora, no final da semana passada, a partir de domingo (03), segundo alerta de proprietários de ranchos situados às margens do rio Sucuriú.





O pedido da SEMEA se fundamenta no seguinte: a redução significativa do nível das águas; é uma área de domínio da CTG Brasil; e o controle de geração de energia segue determinação do Operador Nacional de Sistema (ONS).





ASSECOM