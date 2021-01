TRÊS LAGOAS| Prefeitura dá início a recapeamento da Rua Yamaguti

Iniciou nesta semana a recuperação asfáltica da Rua Yamaguti Kankit. O projeto prevê a recuperação das ruas adjacentes abrangendo uma área de 32.686,59 m².

Segundo Adriano Barreto, secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, serão contempladas ainda no projeto, além da Rua Yamaguti Kankit no trecho entre a BR-262 e Rua Maria Guilhermina Esteves, as Ruas: Rua Doutor Bruno Pholl no trecho entre a Avenida Doutor Clodoaldo Garcia e Rua Yamaguti Kankit, e Rua C no trecho entre a Rua Yamaguti Kankiti e Rua das Perdizes.





“O projeto prevê sinalização permanente, horizontal e vertical, em toda extensão do projeto, composta de placas, marcas no pavimentos e elementos auxiliares, que irão regular, advertir e orientar os usuários das vias”, explicou.





CONTRATO





Por meio de recursos próprios, a Prefeitura Municipal contratou via Processo Licitatório, a empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA realiza a execução da Obra de Infraestrutura Urbana de Restauração Funcional do Pavimento (Recapeamento) da RUA YAMAGUTI KANKIT (entre BR -262 e Rua Maria Guilhermina Esteves), RUA DOUTOR BRUNO PHOLL (entre Avenida Doutor Clodoaldo Garcia e Rua Yamaguti Kankiti) e RUA C (entre Rua Yamaguti Kankit e Rua das Perdizes), no Município de Três Lagoas/MS.





O valor do investimento da obra é de R$ 1.737.468,43 e o prazo de execução do projeto está previsto para 7 meses.





SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO





A obra se encontra em fase inicial de execução, realizando serviços de recapeamento na Rua Dr Bruno Pholl e na Rua Yamaguti.





ASSECOM