TRÊS LAGOAS| Prefeito Angelo Guerreiro, vice Paulo Salomão e os 17 vereadores tomam posse em sessão solene realizada na Câmara Municipal

O primeiro dia do segundo mandato do chefe do executivo reeleito, Angelo Guerreiro, começou assim como todos os dias dos últimos quatro anos, cedo. Com agenda às 5h da manhã, o prefeito visitou o pé de jatobá, patrimônio histórico municipal, que foi replantado por ele no dia 1º de janeiro de 2017, quando assumiu a prefeitura de Três Lagoas.





Na sequência, foi até a obra da Central de Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar, prédio que está sendo construído na região da NOB no centro da Cidade, onde com a ajuda do senhor Antenor José da Cruz, ferroviário de 103 anos, plantou três mudas de árvore aroeira doadas por Adilson da Ferradura, popularmente conhecido como “Bugão”.





No plantio, também estiveram presentes o vereador eleito Cassiano Rojas Maia, bem como Celso Yamaguti, que será nomeado, pela segunda vez, secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. Além desses, a filha do senhor Antenor, a professora Arlete e a bisneta, também servidora municipal, Caroline Feliciano, estiveram presentes.





Ainda cumprindo a agenda do primeiro dia do 2º mandato como prefeito municipal, Angelo aproveitou para visitar a obra da Nova Feira Central, galpão esse que também está com as obras avançadas e que tem previsão de ser entregue no aniversário de Três Lagoas deste ano, celebrado em 15 de junho.





SESSÃO ESPECIAL DE COMPROMISSO E POSSE





Após a agenda no fim da manhã, o prefeito se dirigiu, às 9h, para a Câmara Municipal, onde juntamente com o vice-prefeito Paulo Salomão acompanhado pela sua esposa Claudia Noriler e os 17 vereadores eleitos, foi empossado no cargo.





Guerreiro, acompanhado da sua esposa, a primeira-dama Leide Dayane, tomou seu local de destaque na mesa diretora da sessão que foi presidida pelo vereador Cassiano Rojas Maia e teve como secretário Ad hoc o vereador Antônio Empek Junior. Chamados nome por nome, os 17 vereadores eleitos também assumiram os seus locais de destaque no plenário. Sendo eles, por ordem do número de votos:





Dr. Cassiano Maia (PSDB), Dr. Paulo Veron (Solidariedade), Sargento Rodrigues (DEM), Evalda Reis (MDB), Silverado (PSDB), Tonhão (MDB), Davis Martinelli (DEM), André Bittencourt (PSDB), Marcus Bazé (DEM), Sirlene (PSDB), Jorginho do Gás (PSDB), Marisa Rocha (MDB), Dr. Issam Fares Jr (PODE), Professor Negu Breno (PDT), Charlene Bortoleto (PDT), Sayuri Baez (Republicanos) e Britão do Povão (Solidariedade).





Após o juramento por parte dos vereadores, bem como do prefeito e vice-prefeito, o presidente da sessão declarou a posse dos eleitos em seus respectivos cargos.





PRONUNCIAMENTOS





Convidado ao uso da palavra, o vice-prefeito Paulo Salomão ressaltou a necessidade da união dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, para enfrentar os desafios dos próximos anos, principalmente em 2021 com o avanço da crise de saúde causada pela Pandemia do Coronavírus e os reflexos acentuados na economia.

“Três Lagoas é referência para outros diversos municípios da região, principalmente no que se trata de saúde e, por isso, é necessário que os poderes estejam unidos para atender não somente os três-lagoenses, mas todos aqueles que dependem da nossa cidade para atendimento do mais diversos”, enfatizou.

Angelo Guerreiro, por sua vez, parabenizou os vereadores eleitos e agradeceu o empenho empregado até o momento dos reeleitos, e deixou claro que todos têm a obrigação e a responsabilidade de atender aos anseios do povo. “As eleições acabaram, descemos do palanque e agora temos que focar em trabalhar e mostrar o resultado, pois o nosso empenho reflete no bem estar da população e de todos aqueles que dependem de Três Lagoas para ter acesso a serviços essenciais”, comentou.





Guerreiro reforçou ainda a sua preocupação com a pandemia de coronavírus. “A pandemia não acabou, apesar de ter dado essa sensação. Na verdade, ela está piorando, avançado rapidamente e já tirou a vida de milhões de pessoas, inclusive de 60 três-lagoenses e, por isso, temos que colaborar com as ações de prevenção e enfrentamento do avanço desse inimigo invisível”, disse.





Cassiano Maia, representando no ato todos os vereadores empossados, aproveitou o momento de fala para enfatizar que todos, mais do que nunca, passaram a ser pessoas públicas. “Temos um enorme compromisso com a população três-lagoense, em especial aqueles atingidos pela pandemia, aqueles que passam fome, que sofrem com o desemprego, que clamam pelo asfalto e drenagem em seu bairro e tantos outros carentes de acesso a serviços públicos essenciais. Temos que fazer uma câmara independente e responsável para que os anseios e necessidades do povo sejam ouvidas e atendidas na medida do possível”, finalizou.







