TRÊS LAGOAS| Guerreiro cumpre agenda em Campo Grande em busca de recursos e investimentos para o Município

O prefeito Angelo Guerreiro esteve em Campo Grande ontem e hoje, sexta-feira (29), participando de reuniões para tratar de assuntos estratégicos para Três Lagoas.





Na Agesul encontrou-se com a diretora de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana, Zuleide Simabuco Higa, quando discutiram os projetos técnicos com detalhamento e definições de cotas para execução de uma bacia de detenção que atenderá a região do Hospital Regional, cujos projetos serão compartilhados com o DNIT. Essa obra é importante para o lançamento de drenagem e pavimentação de acesso ao Hospital, a ser construída na Rua José Lopes Barbosa.





Na Governadoria, Guerreiro reuniu-se com o secretário de Articulação Política, Sérgio de Paula, para definir novas ações de desenvolvimento e infraestrutura na região. Entre os assuntos, a pavimentação da MS-320, entre a BR-158 e a MS-377; o asfalto na via de acesso do Hospital Regional, paralela à BR-158, e a pavimentação de ruas em alguns bairros, o que representa investimentos de cerca de R$10 milhões.

O prefeito esteve também na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) para reunião com prefeitos para definição dos novos gestores da instituição para os próximos dois anos. O Prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, será o novo presidente.









ASSECOM