TRÊS LAGOAS| Assistência Social do Município avalia desempenho de 2020 e alinha perspectivas de ações para 2021

A secretária de Assistência Social de Três Lagoas, Vera Helena Arsioli Pinho, iniciou nesta semana uma série de visitas a todas as unidades, denominadas de “equipamentos”, para avaliar, com as respectivas equipes, o desempenho das principais ações de 2020 e propostas de alinhamento e perspectivas de trabalho para 2021.





Na segunda-feira (11) e na terça-feira (12), já foram realizadas reuniões com as equipes das unidades de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS “Vila Piloto”, CRAS “São João”, CRAS “Amélia Jorge de Oliveira” e CRAS “Ana Maria Moreira”. Para esta quarta-feira (13), estavam programados encontros com as equipes do CRAS “Interlagos” e CRAS “Ruth Filgueiras”.





Continuando o cronograma de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), “estaremos nos reunindo com todas as nossas equipes, que desempenham suas atividades nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Centro Especializado de Acolhimento – Centro POP, Família Acolhedora e demais equipamentos que possuímos na prestação de atendimento social à nossa população de Três Lagoas”, antecipou Vera Helena.





No primeiro mandato do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, “junto com todas as nossas realizações, foi um período de conhecimento, aprendizado e busca de melhorias. Para 2021, fechado o ciclo do primeiro mandato e seguindo as recomendações do nosso prefeito, não queremos cair no comodismo, mas realizar muito mais e melhorar os resultados das nossas ações”, observou.





Vera Helena antecipou que suas perspectivas para 2021 “deverão ser de ações de muitos resultados positivos e colheita de projetos que iniciamos em 2020, como aquisição de novos instrumentos musicais para a Banda Cristo Redentor, construção de brinquedotecas para cada uma das seis unidades CRAS, piscina e área de lazer para o SCFV de Idosos Tia Nega e reforma dos CRAS Vila Piloto e Ruth Filgueiras, entre outras realizações previstas”.





ASSECOM