TRÊS LAGOAS| Ângelo Guerreiro e Paulo Corrêa, governador em exercício, participam de entrega de obras de abastecimento de água em Três Lagoas

Na manhã desta quarta-feira (27), o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhou o governador em exercício, deputado estadual Paulo Corrêa, no lançamento de importantes obras de abastecimento e fornecimento de água para o Município.





Em parceria com o Governo do Estado, a empresa Sanesul inaugurou a construção e ampliação do reservatório da Subestação Santa Luzia, uma obra que vai ampliar em 320% a reserva e distribuição de água, que corresponderá ao abastecimento de 53% de toda a Cidade.





O governador em exercício foi recebido pelo prefeito e demais autoridades no Aeroporto Municipal “Plinio Alarcon”, seguindo para a Unidade Santa Luzia, onde ocorreu a solenidade de inauguração.





Em discurso, Paulo Corrêa, disse sentir-se honrado em representar o governador Reinaldo Azambuja no evento. “É gratificante para mim, participar deste lançamento, pois mostra que o o Estado está mantendo o compromisso de elevar a infraestrutura e saneamento dos municípios sul-mato-grossenses. Parabenizo a direção da Sanesul pela obra e sua importância, assim como ao prefeito Guerreiro pelo diálogo positivo com as empresas privadas”, disse.

Já Guerreiro, por sua vez, expôs que esta ampliação é um grande momento para Três Lagoas. “É uma imensa satisfação fazer parte deste avanço em prol de toda a população, pois, desde 2017, o Município vem dando um salto significativo na ampliação do saneamento básico nos bairros e, isso deve-se a um trabalho de muito respeito e seriedade entre Prefeitura e Sanesul. Teremos um aumento de mais de um milhão de litros de água por hora nas torneiras dos nossos munícipes e o objetivo é melhorar cada vez mais. Parabéns a todos os envolvidos”.





A agenda de Paulo Corrêa incluiu ainda uma visita na obra do Hospital Regional, sendo também acompanhado por Guerreiro, secretários, autoridades civis, políticas e militares.





SOBRE A UNIDADE INAUGURADA





Conforme explicou o diretor da agência local da Sanesul, Adilson Bahia, o reservatório da Unidade Santa Luzia abastecerá 53% de toda a Cidade, contemplando bairros desde a Avenida Clodoaldo Garcia, área central, região Novo Oeste e estendendo ao Vila Nova, sendo considerado o pulmão de Três Lagoas.





Com esta obra, a produção sobe para 1.054 milhão (um milhão e cinquenta e quatro mil) litros d’água por hora, trazendo melhorias para os moradores. Com investimento de R$ 9.561.027,02 (nove milhões, quinhentos e sessenta e um, vinte e sete reais e dois centavos), o repasse é oriundo do Programa Saneamento para Todos –PAC 2, do Ministério das Cidades.