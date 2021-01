TCE capacita gestores para remessa eletrônica de documentos da Educação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul começa a capacitar no próximo dia primeiro de fevereiro jurisdicionados, servidores e a sociedade em geral para a correta operacionalização do novo sistema de envio e remessas de documentos e protocolo de processos - o TCE Digital Educação.





A exemplo de outras Divisões de Fiscalização da Corte de Contas, que já vêm trabalhando com o recebimento de documentos no novo formato, a Divisão de Fiscalização da Educação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul também irá se adequar ao novo modelo de remessa obrigatória, conforme determina a Resolução n. 136/2020 publicada no Diário Oficial Eletrônico 2702





O Gerente da Divisão de Fiscalização de Gestão da Educação do TCE-MS, Glaucio Hashimoto, explica que os atos administrativos que dão início às contratações, e iniciados a partir de 1º de março de 2021, deverão ser encaminhados pelos jurisdicionados somente pelo TCE Digital Educação. “O novo módulo de remessa de documentos pelos jurisdicionados constitui um grande avanço para a sistematização e o cruzamento de dados, permitindo que o TCE-MS consiga melhor gerenciar as informações sobre as despesas realizadas, o que proporcionará uma maior agilidade e menor tempo de análise técnica pela área temática da Educação”.





O curso, que será ministrado pelo próprio Glaucio Hashimoto e pelo analista de sistemas do TCE-MS, Douglas Buchara, será realizado por meio da plataforma EAD da Escola Superior de Controle Externo. Serão 20 horas divididas em 3 módulos: “Operacionalizando o Sistema e-CJUR e TCE Digital”; “Operacionalizando o Sistema Remessas de Processos - Educação” e “Da documentação”.





As inscrições podem ser feitas no link http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/343









Por: Tania Sother