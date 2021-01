SOLIDARIEDADE| JBS envia 200 cilindros de oxigênio a Manaus

Operação será viabilizada pelo programa de responsabilidade social da companhia, o Fazer o Bem Faz Bem, que já destinou R$ 400 milhões para enfrentamento da Covid-19 no Brasil

A JBS vai transportar 200 cilindros cheios de oxigênio a Manaus (AM) nesta terça-feira (19). Para viabilizar a entrega, a Companhia contratou um avião cargueiro modelo Boeing 737-400, que comporta até 20 toneladas de carga. O carregamento deve chegar ao Amazonas às 14h00 (horário local) de terça.





Depois de entregues os suprimentos, a JBS recolherá cilindros vazios na capital amazonense para que possam ser carregados em outros estados.





Os recursos para a operação serão viabilizados pelo programa de responsabilidade social da JBS, o Fazer o Bem Faz Bem, que, desde o início da pandemia, destinou R$ 400 milhões para enfrentamento da Covid-19 no Brasil.





O programa já viabilizou a construção de dois hospitais permanentes, além da entrega de 88 ambulâncias, 365 respiradores, 1.479 monitores multiparâmetro, 18 milhões de EPIs, 1.880 camas clínicas e de UTI, 1 milhão de litros de produtos de higiene e limpeza e 560.000 cestas básicas. Também foram realizadas 15 obras de reforma e expansão de unidades de saúde, bem como apoiadas 39 pesquisas científicas e tecnológicas sobre a Covid-19.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.













ASSECOM