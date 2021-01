Segunda-feira de tempo abafado com chuvas isoladas

A meteorologia indica que não haverá muitas mudanças na condição de tempo para esta semana. O ar quente e úmido favorece o aumento de nebulosidade trazendo condições para chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas no período da tarde em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima para esta segunda-feira (25) são de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuva no período da tarde.





A umidade do ar estará elevada neste dia com variação entre 100% a 70%, e o vento estará de fraco a moderado em todas as regiões.





Confira as temperaturas e condições de tempo esperadas para Campo Grande e alguns municípios do Estado no gráfico elaborado pelo Cemtec.





Prognóstico de chuva





Até dia 30 de janeiro as condições serão favoráveis à ocorrência de pancadas de chuvas em todas as áreas associado aos ventos úmidos que vêm da região norte do país e as elevadas temperaturas. O volume de chuva esperado para o período é de até 70 milímetros, especialmente na região central e bolsão.





As áreas de instabilidades podem ganhar força na primeira semana de fevereiro, trazendo a possibilidade de chuva volumosa e com grandes acumulados para todo o Estado. Neste período, a chuva pode se concentrar na parte centro, norte e bolsão, onde são esperados 100 milímetros acumulados. Para as demais áreas devem acumular cerca de 80 milímetros de chuva.





