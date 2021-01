Sebrae, Governo do Estado e Assomasul vão lançar programa que visa retomada dos municípios

Em coletiva para imprensa, instituições apresentarão novo ciclo do programa Cidade Empreendedora, criado pelo Sebrae para promover o desenvolvimento regional





Com o objetivo de colaborar com a retomada econômica dos municípios, na próxima segunda-feira (1º), o Sebrae/MS, em parceria com o Governo do Estado e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), irá lançar o novo ciclo do programa Cidade Empreendedora. A coletiva para a imprensa sobre a iniciativa começa às 8h30, na sede do Sebrae em Campo Grande.





No ano passado, a crise sanitária da Covid-19 atingiu a economia dos municípios, por isso, o Cidade Empreendedora unifica gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades. O programa, que já foi realizado em 11 municípios do Estado, é executado pelo Sebrae em parceria com as prefeituras e promove o desenvolvimento regional, gerando emprego e renda.





Durante o lançamento do novo ciclo do programa, o presidente em exercício do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Jaime Verruck, que também é titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), apresentará a importância da iniciativa para o desenvolvimento local dos municípios, que está aberta para parcerias com os gestores.





“Agora os municípios necessitam de ações para garantir a retomada econômica. Por isso, iremos lançar um novo ciclo do programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae em parceria com as prefeituras e que já tem resultados aqui no Estado. O programa faz o desenvolvimento acontecer, mapeando as oportunidades, desburocratizando a abertura de empresas e fortalecendo as compras locais”, afirma o presidente.





O evento será transmitido de forma on-line, para que os gestores municipais possam participar. No caso da coletiva presencial, serão seguidas as medidas de biossegurança vigentes, como o distanciamento social.





Serviço:





Coletiva para a imprensa – Cidade Empreendedora





Quando: segunda-feira (01/02)





Hora: 8h30





Local: Sede do Sebrae/MS (Av. Mato Grosso, nº 1661).





Link para acompanhar no Youtube: https://youtu.be/-Omd_NdiMqw









ASSECOM