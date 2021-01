Salário dos servidores estaduais será depositado nesta segunda-feira (4)

Ao todo, o repasse para os 41 mil trabalhadores ativos e 31 mil inativos é de R$ 434 milhões

Dinheiro estará disponível para saque na terça-feira para clientes do Banco do Brasil

O salário dos 79 mil servidores públicos de Mato Grosso do Sul será depositado pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (4), primeiro dia útil do ano. Com isso, o dinheiro estará disponível para saque já na terça-feira (5) para clientes do Banco do Brasil.





Ao todo, o repasse para os 41 mil trabalhadores ativos e 31 mil inativos é de R$ 434 milhões, completando injeção de R$ 1,5 bilhão na economia do Estado em 37 dias, com o pagamento das folhas de novembro, 13º salário e dezembro.





De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o pagamento em um curto espaço de tempo foi possível por causa das reformas estruturantes e medidas de planejamento.





“Fizemos o dever de casa. Com ajuste fiscal e cuidado com as contas públicas não deixamos o Estado sucumbir. Mantemos nossa capacidade de pagamento e planejamos a folha salarial. Isso é importante porque dá previsibilidade ao servidor”, concluiu o governador.









Por Clayton Neves