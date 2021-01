Sábado terá sol pela manhã e chuva de fim de tarde

A circulação de ventos quentes e úmidos contribui para a formação de nuvens carregadas em todas as regiões do Brasil, trazendo instabilidades para Mato Grosso do Sul neste sábado (30).





A estimativa é de manhã com temperaturas amenas e sol entre nuvens, e tarde com aumento de nuvens havendo a possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Conforme o Centro de Previsão do Tempo e do Clima há risco de chuva moderada a forte em pontos isolados.





Os índices de umidade do ar seguirão elevados com variação estimada de 100% a 50% ao longo do dia. Vento fraco a moderado em todo Estado.





As temperaturas no Estado poderão variar entre 19°C a 33°C neste sábado, com a região do bolsão podendo registrar as temperaturas mais elevadas.





Por: Mireli Obando