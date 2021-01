Reinaldo sai de férias e Murilo assume governo de MS nesta segunda-feira (25)

Com Covid-19, vice-governador vai despachar de casa

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), entra de férias nesta segunda-feira (25). Ele deve ficar ausente até 3 de fevereiro, reassumindo suas funções no dia seguinte.





Neste período, o vice-governador Murilo Zauith (DEM) vai comandar a administração estadual. Por ter sido diagnosticado com a Covid-19, o democrata vai despachar de casa.





Reinaldo comunicou a Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul) que iria se ausentar, por 15 dias, em dezembro de 2020. O ofício foi publicado na edição de 17 de dezembro do Diário Oficial da Alems. Dessa forma, ele poderá inclusive viajar para fora do País.





Com isso, o tucano não deve estar presente na solenidade de abertura dos trabalhos da Assembleia, em 2 de fevereiro. Como Murilo ainda será o governador em exercício, ele poderá participar do evento.