Quinta-feira com muitas nuvens e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

Ar quente úmido que se espalhou por quase todo Brasil nos últimos dias, mantém as condições para formação de nuvens carregadas, com potencial para provocar fortes pancadas de chuva em grande parte do país. Nos próximos dias as condições meteorológicas serão típicas de verão, com sol e calor em alguns momentos e outros com pancadas de chuva que podem ocorrer de forma rápida e passageira.





Para esta quinta-feira (7) em Mato Grosso do Sul, a meteorologia indica tempo parcialmente nublado a nublado. Pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia, especialmente durante a tarde.





Os índices de umidade relativa do ar poderão variar entre 100% a 40%.





A média de temperaturas para Mato Grosso do Sul neste dia pode variar entre 21°C a 34°C.





Confira abaixo as condições de tempo e temperatura estimados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos para Campo Grande e algumas regiões do Estado.





Campo Grande: Pancadas de chuva / 21°C a 31°C





Dourados: Pancadas de chuva / 20°C a 30°C





Três Lagoas: Pancadas de chuva / 24°C a 34°C





Corumbá: Pancadas de chuva / 24°C a 34°C









Por: Mireli Obando